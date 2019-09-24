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Derbi öncesi Ali Koç'a şok ceza

PFDK Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi

Derbi öncesi Ali Koç'a şok ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, hukuk müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 60 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ali koç #pfdk #Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #fenerbahçe
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