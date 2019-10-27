Derbide gülen taraf Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

47. dakikada Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan Diaby ceza yayı içinde önde olan Muslera'nın üzerinden meşin yuvarlağı aşırttı. Muslera topu son anda kornere çeldi.

48. dakikada Lens'in sağdan ortasında Galatasaray ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68. dakikada Umut Nayir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.

69. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Umut Nayir ön direkte kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

81. dakikada Babel'in soldan ortasında Adem Büyük arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası içinde ters kafa vuruşunda Karius köşeye giden topu son anda kurtardı.

Derbi, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray, ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12'ye yükseltti.

Galatasaray deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6'sını kaybederken, 4'ünde berabere kaldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.



Galatasaray, Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi.