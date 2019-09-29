Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.Kaynak: AA
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.
29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
İkinci yarı
53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.
Derbi 0-0 sona erdi.
Türk Telekom Stadı'nda rekor
Derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi.
Bu rakamın Türk Telekom Stadı'nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi.
İlginç VAR kararı
Maçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo'nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu. Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi. Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Ryan Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.
Fenerbahçe yenilmezlik serisini sürdürdü
Bu sezon ikinci beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 12'ye yükseltti.
Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
Fenerbahçe, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.
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