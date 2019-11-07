Dev maç şifresiz yayınlanacak! Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

AVRUPA'DA 516'NCI RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKEN DURUMDA OLDUĞUMUZ ÇOK AÇIK"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde kötü gidişat nedeniyle reaksiyon göstermeleri gereken bir durumda olduklarını belirtti.

Deneyimli başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli basketbol takımının oyuncularından Nikola Kalinic'in, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarınki Bayern Münih maçına ilişkin açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı.

Almanya temsilcisine karşı takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden 59 yaşındaki başantrenör, "Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, geçmiş karşılaşmalara kıyasla tamamen farklı bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta takımım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. O mücadelenin son bölümünde, basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu." şeklinde görüş belirtti.

Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynayabilen bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, "Hem savunmada hem de hücumda çok belirgin bir yapıları var. Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon her maçın çok zor geçtiğini aktaran Kalinic ise şunları kaydetti:

"Rakibimizle ilgili birçok bilgiye sahibiz. Evet, son maçımızı son dakikada kaybettik ancak bana göre uzun süre iyi bir basketbol oynadık. Üzerine koyarak sürdürmek istediğimiz trend bu. Gün geçtikçe daha iyi oynamak ve her maçta kendimizi geliştirmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam ettiğimiz sürece, çok istediğimiz galibiyetler de gelmeye başlayacaktır. Bu sayede puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceğimize inanıyorum."

İSTANBUL TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ

THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

8 Kasım 2019 Cuma günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

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