DİYARBAKIR'da yaşayan 16 yaşındaki Meryem Bekmez, 12-16 Temmuz tarihleri arasında Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nın atletizm yürüyüş dalında 5 kilometrede 22 salise farkla dünya ikincisi, İtalya'da 20 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Takımlar Kupası gençler kategorisinde 3'üncü oldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde yaşayan Meryem Bekmez, 2013 yılında eğitimini sürdürürken, atletizm yürüyüş dalında seçmelere katıldı. Atletizm hocalarının dikkatini çeken Meryem, bir süre deneme amaçlı idmana alındı. Maddi imkansızlıklardan dolayı ilk etapta ailesinin sporla ilgilenmeini istememesine rağmen Meryem, amacından vazgeçmedi. Bir çok birinciliğe sahip olan Meryem'in şimdiki hedefi Tokyo'da 2020 yılında yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.



İLK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU



Türkiye Atletizm Federasyonu antrenörü Çetin Aslan, Meryem'e verdikleri eğitimin ardından Diyarbakır'da katıldığı ilk yarışmada il biricinsi olduğunu, ardından da bölge birinciliği elde ettiğini söyledi. Meryem'i 2013’te ortaokul birinci sınıftayken keşfetiklerini anlatan Aslan, "Meryem, Bölgede birinciliği elde ettikten sonra Türkiye seçmelerine girmeyi haketti. 2014 yılında da Türkiye şampiyonasında ikinci oldu. İkinciliği elde ettikten sonra milli takım kamplarına davet edildi. Antalya'yada düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Daha sonra girdiği Balkarlar yarışında Türkiye rekorunu kırarak Balkanlar şampiyonu oldu" diye konuştu.



Aslan, Meryem'in katıldığı 12-16 Temmuz'da Kenya'da yapılan Dünya Yıldızlar Şampiyonası 120 ülkeden katılımla yapıldığını belirterek, bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Meksika, Kolombia gibi ülkelerin en iyi sporcuların bulunduğu finalde Meryem'in 22 saliseyle dünya ikincisi olduğu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduk. 20 Temmuz'da da İtalya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Kupası 'Gençler' kategorisinde, özel yeteneği nedeniyle kendisinden iki yaş büyük genç atletle yarıştı ve bu alanda 3'üncü oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getirmek.Meryem, elde ettiği başarıyla tüm kızların bu alanda böylesi bir başarıyı elde edebileceğini gösterdi."



"ÜLKEMİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN GURUR DUYDUK"



Meryem Bekmez, yurtışında girdiği yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, "Böyle başarıyı bekliyorum. Ne yazık ki 22 saliseyle birinciliği kaybettim. Ülkemi temsil ettiğim için gurur duydum. Kızların bu alanda uğraşmasını istiyorum. İlk yıllarda ailem spor yapmamı istemiyorlardı. Daha sonra başarı elde ettiğim zaman bana sıkıntı çıkartmadılar. Şimdiki hedefim 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyata madalya kazanmaktır. Sabah saatlerinde antremana gidiyorum. Gün boyu antremana katılıyorum" şeklinde konuştu.