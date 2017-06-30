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Doumbia, Sporting Lizbon'da

Adı Fenerbahçe ile anılan Fildişi Sahilli futbolcu, bir yıllığına kiralık olarak Portekiz ekibiyle anlaştı

Doumbia, Sporting Lizbon'da

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lizbon, adı Fenerbahçe ile anılan Seydou Doumbia'yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sporting Lizbon Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun İtalya'nın Roma ekibinden satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin de transferi için ilgilendiği öne sürülen Fildişi Sahilli oyuncu Doumbia, Roma'da bu sezon 34 maçta 21 gole imza attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sporting Lizbon #Seydou Doumbia #roma #futbol
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