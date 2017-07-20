BODRUM Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlaması, takımın Bodrum'daki taraftarlarını bir araya getirdi.

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlamaları Bodrum'daki Forever Otel'de yapıldı.



Bodrum'daki Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getiren etkinliğe, Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ender Alkaya, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nejat Talaşık da katıldı. Gecede söylenen Fenerbahçe marşlarına taraftarlar da eşlik etti. Fenerbahçeliler, bayrak sallayarak ve meşale yakarak 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü coşkuyla kutladı. Dernek Başkanı Talaşık, kutlamanın yapıldığı Forever Otel'deki restoranın Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Lokali olarak 12 ay boyunca hizmet vereceğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'yi seven tüm yöneticilerin büyük görevler yaptığını belirterek, şöyle dedi:



"Önümüzdeki yılların Fenerbahçesi'nde taraftarların gönlünde kimin olduğunun bilinmesi ve inatlaşmanın FB'ye uygun olmadığını düşünüyoruz. Büyük görevleri yapanları asla ve asla tenkit etmeyeceğiz. Ama onlar da FB taraftarının kimi arzu ettiğinin bilinci içinde olmalı. İnşallah diyorum, o büyük hizmetler yapan Aziz Yıldırım çıkacak ve diyecek ki 'Fenerbahçe taraftarının gönlünde madem Ali Koç var benim de adayım Ali Koç'. Tabii bunlar zorlamakla olmaz. Aziz Yıldırım bu kulübe benden daha iyi başkanlık yaptı, büyük hizmetler verdi. Hepsini Fenerbahçeli olarak alkışlayacağız."



Fenerbahçelilerin canlı müzik eşliğinde marşlar söylediği kutlama gecesi geç saatlere kadar devam etti.