Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası, İngiltere'de devam ediyor.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, 8 sporcuyla yer alıyor.
Milli sporcu Oğuz Akbulut, B2-B3 kategorisinde 400 metrede 3. oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı.
Organizasyon, 24 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.
Türkiye'nin 8 sporcuyla katıldığı İngiltere'deki Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Oğuz Akbulut, bronz madalya kazandı.
Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası, İngiltere'de devam ediyor.
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