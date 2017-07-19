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Dünya görme engelliler şampiyonasında bronz madalya Türkiye'nin

Türkiye'nin 8 sporcuyla katıldığı İngiltere'deki Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Oğuz Akbulut, bronz madalya kazandı.

Dünya görme engelliler şampiyonasında bronz madalya Türkiye'nin

Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası, İngiltere'de devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, 8 sporcuyla yer alıyor.

Milli sporcu Oğuz Akbulut, B2-B3 kategorisinde 400 metrede 3. oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı.

Organizasyon, 24 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.


Kaynak: AA
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