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Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8. gün

Milli sporcular Fatih Erdin, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve İbrahim Çiftçi organizasyona veda etti

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8. gün

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele eden milli sporculardan Fatih Erdin, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve İbrahim Çiftçi elendi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın 8. gün sabah seansında serbest stil 61, 79, 86 ve 97 kilolarda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

İlk kez büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılan İbrahim Çiftçi, 97 kilo elemelerinde İranlı Ali Khalil Shabanibengar'a mağlup oldu.
86 kilo ilk maçında Kanadalı Alexander Robert Moore'yi 7-2 yenen Fatih Erdin, ikinci turda İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva engelini geçemedi.
79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, ilk karşılaşmasında Hint Jitender Jitender'e yenildi. 
Milli güreşçiler İbrahim, Fatih ve Muhammet Nuri, rakiplerinin finale yükselme şansı kalmadığı için elendi.

Recep Topal'ın repesaj şansı sürüyor
Türkiye'yi 61 kiloda temsil eden Recep Topal, ilk maçında İranlı Behnam Eshagh Ehsanpoor'a 6-3 yenildi.
Yarı final müsabakasına çıkacak İranlı güreşçinin finale kalması durumunda milli sporcu repesaj hakkı elde edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fatih Erdin #Muhammet Nuri Kotanoğlu #Muhammet Nuri Kotanoğlu Kazakistan
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