Okçulukta Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları Almanya'da devam ediyor.

Okçulukta Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları Almanya'da devam ediyor.



Başkent Berlin'deki organizasyonun 3. gününde, makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı, bayanlarda ise Yeşim Bostan rakiplerini eleyerek finale kaldılar.



Yeşim ve Demir, final maçlarını 12 Ağustos Cumartesi günü yapacak. Klasik yay karışık takımda ise Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 13 Ağustos Pazar günü, bronz madalya maçına çıkacak.