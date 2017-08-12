Adil Öksüz ile 1067 kez telefonda görüşmüş
Adil Öksüz ile 1067 kez telefonda görüşmüş
Banvit ve Şenpiliç hakkında flaş karar
Banvit ve Şenpiliç hakkında flaş karar
Emniyet müdürleri gözaltına alındı
Emniyet müdürleri gözaltına alındı
Apple'dan Türk kullanıcılarına uyarı
Apple'dan Türk kullanıcılarına uyarı

Dünya Kupası 4. ayakta iki Türk sporcu finalde

Okçulukta Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları Almanya'da devam ediyor.

Dünya Kupası 4. ayakta iki Türk sporcu finalde

Okçulukta Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları Almanya'da devam ediyor.

Başkent Berlin'deki organizasyonun 3. gününde, makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı, bayanlarda ise Yeşim Bostan rakiplerini eleyerek finale kaldılar.

Yeşim ve Demir, final maçlarını 12 Ağustos Cumartesi günü yapacak. Klasik yay karışık takımda ise Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 13 Ağustos Pazar günü, bronz madalya maçına çıkacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #dünya kupası
Önceki Haber
Boğulan yazı işleri müdürüne soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı
Sonraki Haber
Şehit astsubay, doğum gününde toprağa verilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.