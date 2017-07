23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya alan Nur Tatar Askari, aynı branşta Türkiye adına yarışmayı bekleyen eşi Mehran Askari ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almayı hedefliyor

Güney Kore'de gerçekleştirilen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki madalya hedefini, eşi Mehran Askari ile gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Nur Tatar Askari, kendisi gibi aynı sporu yapan eşinin de Türkiye adına olimpiyatlara katılması halinde beraber altın madalya almak istediklerini dile getirdi.

Eşiyle AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporcu, Mehran Askari'nin kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Son 6-7 aydır teknik direktörümüzle çalışıyoruz. Ayrıca eşimle de antrenmanları yapıyoruz, takım arkadaşım eşim. O da İran Milli Takımı'nda yarıştı. Düğünden sonra Antalya'ya yerleşeceğiz. Antrenmanlara öyle devam ediyoruz." dedi.

Mehran Askari'nin kendisiyle aynı sporu yapması ve beraber antrenman yapmalarının kendisi için müthiş olduğunu kaydeden Nur Tatar Askari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun başarısı, tecrübesi beni de çok etkiliyor. Psikolojik olarak beni çok hazırlıyor. Motivasyonumu ve konsantrasyonumu yükseltiyor. Bu çok güzel duygu. Eşimle aynı sporu yapmak çok güzel, inşallah 2020'de beraber madalya alacağız. Bunun sözünü bayağı önce vermiştik. 11-12 Ağustos'taki düğünümüze herkesi bekliyoruz. Ben bütün Türkiye için savaştım, inşallah herkes o günde de benim yanımda olur." diye konuştu.

Eş olarak beraber olimpiyat oyunlarına katılmalarının ve madalya almalarının tarihi olacağının hatırlatılması üzerine milli sporcu, "O tarihi zorlayacağız. 2012 ve 2016'da madalya aldım, tarih yazdım. 2020'de eşimle o madalyaya sahip olmak bizim için ayrı bir gurur olacak. Onun duygularını biliyorum. Türkiye'ye bu madalyayı getireceğimize inanıyorum. İnşallah Tokyo'da altın madalyaları alıp ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin Vanlı olduğunu hatırlatan Nur Tatar Askari, "Van halkına teşekkür ediyorum. Orada büyüdüm, orada yaşadım. Tanıdığım, tanımadığım bir sürü insan benim için dua ediyor. Ringde bunu omuzlarımda hissediyorum. İnşallah şampiyonluklarla buna yanıt veriyorum." ifadelerini kullandı.





Dünya şampiyonluğu

Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunun da mutluluğunu yaşadığını kaydeden milli tekvandocu, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir başarı. Dünya standartları içinde tekvando çok zor bir branş. Rakipler çok güçlü, hepsini yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştım. Her maçın ayrı zorluğu ve heyecanı var. Her maç benim için çok önemli. Her maçta büyük zorluklarla karşılaşıyorum. Rakiplerim gerçekten çok iyi. Onlarla mücadele etmek ve galip gelmek benim için çok güzel duygu. Her maçın ayrı heyecanı var, ayırt edemem. İlk olimpiyat madalyam Londra'da oldu. Onun ayrı bir heyecanı ve güzelliği vardı. 19 yaşında o madalyaya sahip oldum. Şimdi 2020'de en olgun seviyemde altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Altın, gümüş ve bronz olarak taçlandırabilirim. Türkiye'ye o madalyayı getirmek istiyorum."



Mehran Askari: "Nur'un yolu benden daha açık"

Nur Tatar Askari ile evlendikten sonra Türkiye adına uluslararası organizasyonlarda yarışmayı bekleyen tekvandocu Mehran Askari ise Türk kimliğinin çıkmasının ardından maçlara çıkabileceğini dile getirdi.

Eşi Nur Tatar Askari ile antrenmanları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Mehran Askari, "Değerli Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Kendileri talimat verdiler. Türk kimliğim çıkar çıkmaz ben de maçlara gireceğim." ifadelerini kullandı.

Tekvanda branşında olimpiyatlara katılmak için farklı bir sistemin uygulandığına dikkati çeken Mehran Askari, "Olimpiyat için tekvando, artık puanlamaya geçmiş. O puanlamayı dolduracağız ki olimpiyatı hak edelim. Biz tam gaz devam ediyoruz. Her şeyimiz antrenman oldu. Benim işim olsa da olmasa da Nur'un yolun benden daha açık. Ben de elimden geleni yapacağım. Aslen İran Azerisiyim. Türkiye'nin İran'dan farkı yok. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Artık Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Eşiyle her kamp döneminde çalıştıklarını kaydeden Mehran Askari, "Türkiye tekvandosu bu gemiyi götürecek büyük isimler istiyor. Allah'a şükürler olsun ki federasyonda bu büyük isimler var. Antalya, Kocaeli, Konya'da neresi olursa olsun antrenmanlarımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nur Tatar Askari'nin Dünya Şampiyonası sırasında kendisinin de hem eşinin hem de onun rakiplerinin maçlarını izlediğini anlatan Mehran Askari, şunları söyledi:

"Herkes bana 'deli' diyor. Nur'un maçlarını izleye izleye rakiplerinin performansını biliyordum. Nur'un maçlarından önce rakiplerinin maçlarını izliyordum. Her maçtan sonra telefon açıyordu. Analizler için elimden geleni yapıyorum. Metin başkanımızın (Metin Şahin) babalık hakları var. Ali Şahin, Metin Şahin çok sevdiğim insanlar. Nur'un bambaşka yeri var. Türkiye'yi seçme sebebim sevdiğim insanlarla çalışmak. İnşallah nasip olur."

Milli sporcunun Dünya Şampiyonası'ndaki performansını değerlendiren Askari, "Maçlar bayağı iyi geçti. Bizim branşta olimpiyatın ismi çok büyük ama dünya şampiyonu olmak çok daha zor. 25 senedir bu sporu yapıyorum. Bazı sıkıntılardan dolayı kendi ülkemi bıraktım. O altın madalyanın peşindeyim. Eşim, Nur Tatar Askari olarak bu altın madalyayı kazandı." diyerek sözlerini tamamladı.