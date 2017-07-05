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Dünya şampiyonu, memleketinde coşkuyla karşılandı

DÜNYA Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu Zeline Ağrıs, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi'nde coşkuyla karşılandı.

Dünya şampiyonu, memleketinde coşkuyla karşılandı

Güney Kore'nin Muju ketinde yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda finalde Rus Tatiana Kudashova'yı 11-8 yenen milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalya kazandı.

​Ağrıs'ın altında madalya kazanması memleketi Beyşehir'de sevinç yarattı. 

Milli sporcu Ağrıs'ın, memleketi Beyşehir'e dönmesi üzerine coşkulu bir karşıla töreni düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen törende kent girişinde karşılanan Zeliha Ağrıs, üstü açık otobüsle beraberinde ailesi, yakınları ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile birlikte şehir turu attı.

Şehir turuna ise onlarca araç eşlik etti. Ardından Ağrıs'a plaket verildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünya #tekvando #Şampiyon #Konya #beyşehir
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