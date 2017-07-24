Avustralya'da düzenlenen organizasyonu namağlup şampiyon tamamlayan 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı'nı İstanbul'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve TSSF yöneticileri karşıladı.

4. Dünya Yaş Grupları Sualtı Hokey Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Türkiye 23 Yaş Altı Milli Takımı, yurda döndü.



Avustralya'nın Hobart kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa'yı 3-1 yenerek namağlup dünya şampiyonluğuna ulaşan milliler, Atatürk Havalimanı'na geldi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen'in de eşlik ettiği ay-yıldızlı kafileyi, havalimanında İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz karşıladı. Boz, başkan Özen'in ile milli takım kafilesindeki teknik ekip ve sporculara çiçek takdim etti.



Karşılama töreninde TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras, yönetim kurulu üyeleri Hakan Arslan ve Celal Kavas da yer aldı.



Öte yandan sporcuların aileleri de Türk bayrakları ve marşlarla karşıladıkları milli takım kafilesi için, "Suyu yakan Türkler hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.



Karşılaşma töreninde açıklamalarda bulunan Cemil Boz, "Milli takımımız bizi gururlandırdı. Bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Kendilerini Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz adına tebrik ediyorum. Böyle bir başarı bekliyorduk. Onlar da bizi mahcup etmediler. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum." dedi.



TSSF Başkanı Şahin Özen de "Ülkemizi gururlandırdık, bayrağımızı dalgalandırdık ve İstiklal Marşı'mızı çaldırdık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin sualtı hokeyinde çok başarılı bir ülke olduğunu aktaran Özen, şunları kaydetti:



"2000 yılında başladığımız bu sporu 30-40 yıldır yapan ülkelerle başa baş mücadele etmek bir proje ürünü. 2009'da dünya dördüncüsü, 2013'te beşinci olduk. Bu gençlerimiz 23 yaş altında 2015'te yine dünya şampiyonu olmuştu. 2016'da da büyüklerde dünya ikincisi olduk. Bir ay sonra büyüklerde Avrupa şampiyonası var. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."



Kırlıoğlu: "Mutlu ve gururluyuz"



Sualtı Hokeyi Milli Takımı Antrenörü Kadir Kırlıoğlu, çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Mutlu ve gururluyuz. Çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki ay Macaristan'da Avrupa Şampiyonası var. İnşallah başarıdan başarıya koşacağız." diye konuştu.