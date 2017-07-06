Satrancın efsanevi isimlerinden Garry Kasparov, 12 yıl aradan sonra turnuvalara geri döneceğini açıkladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre, 22 yaşında dünya şampiyonu olan ve uzun bir süre bu unvanı kimseye kaptırmayan Kasparov, Paris'te düzenlenen "World Grand Chess Tour" kapsamındaki Saint Lpuis Rapid ve Blitz turnuvalarında yer alacak.



Aynı zamanda muhalif kimliğiyle de ön plana çıkan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan Kasparov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşların nasıl hareket ettiğini hatırlayıp hatırlamadığımı görmeye hazır olun! Tekrar emekliliğimi ilan edip etmeyeceğimi şimdilik ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Kasparov, 1985'te henüz 22 yaşındayken eski Dünya Satranç Şampiyonu Anatoly Karpov'u mağlup ederek Dünya Satranç Şampiyonluğu unvanını kazanan en genç satranç oyuncusu olmuştu.