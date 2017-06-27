Samsun'da gerçekleştirilecek ve 92 ülkeden toplam 3 bin 104 sporcunun kayıt yaptırdığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, tarihin en geniş katılımlı İşitme Engelliler Olimpiyatları olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan dolayı dünya sporunun Samsun'u konuşacağını belirtti.

Samsun'da gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na, 92 ülkeden toplam 3 bin 104 sporcu kayıt yaptırdı. Tarihin en geniş katılımlı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, antrenör ve idareciler de eklendiğinde toplam katılımcı sayısı 5 bin 130'a yükseliyor.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, organizasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tarihin en geniş katılımlı İşitme Engelliler Olimpiyatları olacağını vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanından sporcular, olimpiyat şehrimiz Samsun'da mücadele edecek. 92 ülkeden sporcu ağırlayacak olan Samsun, Türk misafirperverliğini tüm dünyaya gösterecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonu düzenleme konusundaki birikimine de değinen Bakan Kılıç, "Türkiye'nin geniş birikiminden ve tecrübesinden faydalanarak düzenleyeceği bu dev organizasyon bütün dünyaya örnek olacak. Dünya sporu bu yaz Samsun'u konuşacak." şeklinde görüş belirtti.



Sporcu katılımı Sofya 2013'ü geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23'üncüsü düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele etmek için toplam 3 bin 104 sporcu akredite oldu.

Bu sayının Sofya'da 2013'te düzenlenen organizasyonda 2 bin 700, 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda 2 bin 800 olduğu düşünüldüğünde, Samsun'da gerçekleştirilecek olimpiyatların büyüklüğü daha net anlaşılıyor.

Akredite olan 3 bin 104 sporcunun 2 bin 91'i erkek, bin 13'ü ise kadın sporcu. Sporcular haricinde ülkelerin kafilelerinde antrenör, tercüman, idareci gibi yetkililer de hesaplandığında, sayı 5 bin 130'a yükseliyor.



Farklı coğrafyalardan ülkeler geliyor

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın katılımcılarına bakıldığında, dünyanın dört bir yanından ülkeler göze çarpıyor.

Oyunlarda Küba'dan Zambiya'ya, Fildişi Sahili'nden Ekvador'a, ABD'den Çin'e kadar birçok farklı kültür ve coğrafyadan ülke bir arada mücadele edecek.

Organizasyona en geniş kafileyle katılacak ülke Rusya'dan 202 erkek, 152 kadın olmak üzere toplam 354 sporcu, Samsun'daki oyunlar için kayıt yaptırdı. Rusya kafilesinin toplam mevcudu ise 580 kişi.

133'ü erkek 86'sı kadın 219 sporcuyla mücadele edecek Ukrayna da toplam 307 kişilik geniş bir kafileyle Samsun'a gelecek.



Türkiye'den 294 sporcu

Oyunlarda 20 branşta 175'i erkek, 119'u kadın toplam 294 Türk sporcu, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirebilmek için ter dökecek. Türkiye kafilesinin toplam mevcudu ise 416 kişi.

Türkiye'nin en kalabalık sporcu kadrosuyla katılım göstereceği branş karate. Karatede toplam 24 sporcu madalya arayacak. Erkek ve kadın futbol takımlarının kadrolarında 22'şer sporcu bulunuyor. Erkekler hentbol ve judo branşlarında ise 18'er Türk sporcu mücadele edecek.

Türkiye, atletizmde ise 15 sporcuyla temsil edilecek.