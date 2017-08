Muğla Bodrum’daki görüşmede Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim’e, “Futbolun patronu sen ol” dedi. Tecrübeli futbol adamı ise bu teklife olumlu yaklaştı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Fatih Terim ile görüşmek üzere Bodrum'a hareket etmişti... Özbek'in kritik görüşmede Terim'e "Futbolun patronu sen ol. Tüm birimler sana bağlansın. Karar verici her zaman sen ol. Seni teknik direktör olarak değil daha üst bir görev için düşünüyorum. Ancak Tudor'la nereye kadar gideceğimiz belli değil. Allah korusun kötü sonuçlar alırsak teknik direktörlük koltuğu da her zaman sizindir" dediği öğrenildi.



Terim, bu teklif karşısında Özbek'e, "Galatasaray benim yuvam... Galatasaray'da her zaman görev yapmaya hazırım. Ancak bana biraz daha süre verin... Dinlenmeliyim" cevabını verdi.



BU KADROYU FATİH TERİM YÖNETEBİLİR



Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Fatih Terim'in cevabı karşısında tatmin olan Dursun Özbek'in Bodrum'dan mutlu ayrıldığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar pahalı transferlerle güçlenen Galatasaray'da Fatih Terim'in görevin başına geçmesini istiyor. Bunun için sosyal medyada sürekli kampanyalar başlatan G.Saray taraftarları yeni kadroyu İmparator'un yönetebileceği görüşünde.



6 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü olarak 8.5 sezon görev yaptı. İmparator bu süreçte 6 Süper Lig zaferi yaşadı.



ulusal.com.tr