Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Bizim görevimiz iyi bir takım kurmak, taraftarlarımızı memnun etmek. Alınan sonuçlar çerçevesinde görevini yapmış kişilerin mutluluğunu hissediyoruz." dedi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Dursun Özbek, yönetim olarak görevlerinin gereğini yaptıklarını dile getirerek, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetimi olarak görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Bizim görevimiz iyi bir takım kurmak, taraftarlarımızı memnun etmek. Onların güzel futbol seyretmesini ve sahadan mutlu ayrılmasını sağlamak. Bunun için göreve geldik. Alınan sonuçlar çerçevesinde görevini yapmış kişilerin mutluluğunu hissediyoruz. Görevimin başındayım ve görevimi yerine getirdiğim için mutluyum." diye konuştu.



Süper Lig'in ilk iki haftasında aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Özbek, "Bu, Galatasaray Kulübü olarak özlediğimiz bir birleşmeydi. İki haftadır bunu son derece güzel bir şekilde görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kenetlenmeyi ve birlikteliği sergiledik, tüm Türkiye bunu seyretti. Bundan sonra da seyretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.



"İyi bir takım olduk"

Dursun Özbek, yaptıkları transferlerin iyi performans sergilediğini aktararak, "Transferleri seyrediyoruz. İçlerinden birisini seçip 'şu iyidir' demek mümkün değil. Hepsi gayet takıma uyum sağladı. Burada teknik kadroyu da tebrik etmek lazım. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir-iki eksiğimiz var. Şu an onlar üzerinde de çalışıyoruz. Yeni bir takım kurduk. Yeni bir ruh ve heyecanla ligdeki mücadelemize başladık." şeklinde konuştu.



"Eksiklikleri gidereceğiz"

Dursun Özbek, transfer gündemlerinde olan Juventuslu futbolcu Kwadwo Asamoah ile ilgili bir soru üzerine, "Eksiklerimizi biliyoruz. Sürekli teknik kadroyla eksikler üzerine çalışıyoruz. Transfer sezonunun bitmesine daha epey bir zaman var. Bu zaman zarfında da bu eksiklikleri gidereceğiz." dedi.



"Gerçek Galatasaray taraftarını gördüm"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Osmanlıspor ile oynadıkları maçta taraftarların teknik direktör Igor Tudor'u tribüne çağırarak destek vermesiyle ilgili olarak, "Orada gerçek Galatasaray taraftarını gördüm. Antrenörüyle, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla, camiasıyla biz bir aileyiz. Başarı yolunda bir bütünlük sağladık." değerlendirmesinde bulundu.



"Selçuk İnan kontratlı oyuncumuz"

Dursun Özbek, kaptanları Selçuk İnan'a herhangi bir transfer teklifinin olup olmadığına yönelik soruyu, "Selçuk bizim kaptanımız, şu anda kontratlı oyuncumuz. Dolayısıyla onun için bize gelen bir teklif söz konusu değil. Herhangi bir spekülasyona sebep olacak açıklama yapmam da mümkün değil. Selçuk, Galatasaray'a büyük emek vermiş bir oyuncu." şeklinde yanıtladı.



Yabancı futbolcu kuralına yönelik tartışmalar

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Özbek, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili bir soru üzerine, "Biz UEFA'ya bağlıyız. Avrupa turnuvalarında oynuyoruz. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus, UEFA'nın bu işi nasıl yaptığıdır. UEFA'ya bağlı ülkelerin bu işi nasıl uyguladığına bakmak lazım. Biz neticede Avrupa kulüpleriyle turnuvalarda yarışıyoruz. Dolayısıyla bu yarışmayı zedeleyecek bir şeyin olmaması lazım. Ancak tabii bu federasyonu ilgilendiren bir konu. Kulüpler Birliği Vakfı olarak biz de yakın zamanda bir araya gelip bu konudaki görüşlerimizi federasyona aktaracağız." değerlendirmesini yaptı.