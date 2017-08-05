Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fatih Terim'in de tatilini sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmesi taraftarlar içinde heyecan yarattı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akşam saatlerinde Bodrum'a gitti. Fatih Terim'in de şu anda Bodrum'da olması nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, tecrübeli teknik adamla görüşmek için bu seyahata imza attığı iddia edildi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bodrum'a eşi Mesude Özbek ile beraber gitti.



ÖZBEK NEDEN BODRUM'A GİTTİ?



Eşi ile 4 Ağustos evlilik yıldönümleri olan Başkan Dursun Özbek, hem hafta sonu Bodrum'da tatil yapacak hem de burada bir resepsiyona katılacak.



Futbolarena'nın haberine göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bodrum'dan Pazar günü dönecek. Yani hafta sonunu Bodrum'da geçirecek.



GALATASARAY YÖNETİMİNİN, FATİH TERİM TAVRI DEĞİŞTİ Mİ?



Galatasaray yönetimi Lucescu ile görüştükten sonra da "Fatih Terim'den önce Lucescu'ya gittiler" eleştirilerini bertaraf edebilmek için, "Lucescu ile görüşme aldığımız dönemde Fatih Terim görevine devam etmekteydi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.



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