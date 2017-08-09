Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.



AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlılar, Kongolu kanat oyuncusu ve kulübü Admira Wacker ile prensip anlaşmasına vardı.



Dzon Delarge'nin, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.