Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.
AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlılar, Kongolu kanat oyuncusu ve kulübü Admira Wacker ile prensip anlaşmasına vardı.
Dzon Delarge'nin, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.