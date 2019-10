E-sporun cirosu 906 milyon dolar oldu

Oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, dünya genelinde e-sporun cirosunun 906 milyon dolar olduğunu ve 215 milyon da takipçisi bulunduğunu bildirdi.



Aydemir, son dönemin yükselen trendlerinden e-spora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-sporun spor olarak adlandırılıp adlandırılamayacağının tamamen bireysel olduğunu söyledi.



Aydemir, "Satrancı spor sayıyorsak e-sporu da spor sayabilmeliyiz. Çünkü e-sporda takım yapılarından menajerlere ve düzenlenen turnuvalara, liglere baktığımızda her şey çok profesyonel bir hale geldi." dedi.



Türkiye'de e-spor merkezlerinin sayısının arttığına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:



"E-sporcu dediğimiz kişinin aktif spor yaşının özellikleri futbolcuya benzer. 25 ile 28 yaş arası, aslında bizim yavaş yavaş e-sporcu dediğimiz kişinin son dönemlerine girdiği dönemdir. Bence e-sporcu olmak isteyen bir kişi, akademik eğitimine devam etmeli. Herkes 'e-sporcu' veya 'YouTuber' olamayacak. Benim kızım da YouTube videosu çekmek isteyebilir ancak eğitim hayatını da sürdürmeye devam etmeli aynı zamanda. Başarısızlık durumunda hayal kırıklığına uğramaması lazım. Yani kişilerin tek hayali e-sporculuk olmamalı, ikinci planını da yapmalı."



"Aileler, endişelerinden kurtulmak için e-sporun ne olduğunu öğrenmeli"



Ailelerin e-sporcu olmak isteyen çocuklarını desteklemesini isteyen Aydemir, ailelere endişelerinden kurtulması için e-sporun ne olduğunu öğrenmelerini tavsiye etti.



Aydemir, devamla şunları kaydetti:



"Eskiden 'topçu mu olacaksın, popçu mu olacaksın' diye soruluyordu. Şimdi ise herkes 'e-sporcu mu, YouTuber mı olacaksın', yani 'influencer mı olacaksın' diye soruyor. Aileler, çocukların eğitimlerine devam ederken e-spora da devam etmesine izin verebilir. Aileler, nasıl şiddet içeren dizilerden çocuklarını uzak tutuyorsa internetteki zararlı içerikler konusunda da dikkatli olabilir. Aileler, gençlerin bilgisayarda ne yaptıklarıyla hiç ilgilenmedikleri için baştan karşı duruş sergiliyorlar. Ben tamamen yasaklamamaları taraftarıyım. Önce bakmak lazım, çocuk bilgisayarda ne yapıyor? Müzik dinliyorsa bile aile, çocuğun ne müzik dinlediğine bakmalı. Bilgi sahibi olmalılar ki neye izin verip neye izin vermeyeceklerini bilsinler. Bir oyun hakkında çıkan haberlerin ardından dijital kültüre çok hakim olmayan aileler, bütün oyunları aynı zannederek toptan yasaklama yoluna gidiyor."



Oyun sektörünün cirosu 138 milyar dolar oldu



Gaming in Turkey Kurucusu Aydemir, dünya genelinde oyun ve e-spor sektörlerinde cironun büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2018'de dünya genelinde oyun sektörü 138 milyar dolar ciro yaparken, bunun 70 milyar doları mobilde, 35 milyar doları konsolda ve 33 milyar doları bilgisayarda oldu. Türkiye'de ise oyun sektörünün cirosu 853 milyon dolar olurken, e-sporu seven 4 milyon kişi bulunuyor. Oyun sektörünün 2019'daki beklentisi ise 150 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Dünya genelinde e-sporun cirosu 906 milyon dolara ulaşırken, e-sporun toplamda 215 milyon takipçisi bulunuyor."