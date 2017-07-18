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Earl Rowland tekrar Türkiye'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Nesine.com Eskişehir Basket, ABD'li Earl Jerrod Rowland'ı transfer etti.

Earl Rowland tekrar Türkiye'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Nesine.com Eskişehir Basket, ABD'li Earl Jerrod Rowland'ı transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın gelecek sezon için 1983 doğumlu ve 1.91 metre boyundaki oyun kurucu Rowland'ın 2 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Geçen sezonu Rusya'nın Khimki Moskova takımında VTV ligi ve Eurocup oynayarak geçiren tecrübeli oyuncu, burada 24 dakikada 11.48 sayı 2.98 ribaund 3.84 asist ortalamaları tutturmuştur. Ülkemizde daha önce Banvit'te de görev yapan Rowland, Hapeol Jerusalem, Unicaja Malaga gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde ter dökmüştür. Rowland'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Basketbol Süper Ligi #tahincioğlu
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