Everest Maratonu'na Türkiye'den ilk kez katılan ve kadınlarda dördüncülüğü elde eden Ece Vahapoğlu, dünyanın en zor maratonu Everest'in Türkiye elçisi oldu.

Everest Maratonu'na Türkiye'den ilk kez katılan ve kadınlarda dördüncülüğü elde eden Ece Vahapoğlu, dünyanın en zor maratonu Everest'in Türkiye elçisi oldu.



Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan (HİS) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zor ve en yüksek irtifada koşulan maratonu Everest'e Türkiye'den ilk kez katılan Ece Vahapoğlu, 21 kilometreyi başarıyla koşarak kadınlarda dördüncü, genel kategoride ise yedinci olmuştu. Başarılı dereceleriyle koşularda ilgi odağı olan lisanslı atlet Ece Vahapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu destekleriyle 21 gün Everest'te kalmıştı.



4 bin 571 metre rakımdan 3 bin 440 metreye 21 kilometre koşan ve zorlu yarışı dereceyle bitirerek Türkiye'ye dönen Vahapoğlu, "Türkiye'den ilk kez katılan sporcu olmam ve derece ile ülkeme dönmem nedeniyle Nepalli yetkililer bu görevi bana tevdi etti. Verilen bu önemli görevin sorumluluklarını yerine getireceğim. Gelecek yıl Türkiye'den maratona katılmak isteyen sporseverlere destek vereceğim." ifadelerini kullandı.



Vahapoğlu, Türkiye'de spor kültürünü geniş kitlelere aşılamak için HİS ile ayrıca yeni çalışmalarda da bulunacaklarını kaydetti.

Ece Vahapoğlu'nun Türkiye elçisi olduğu Everest Maratonu, koşu ve trekking disiplinleri ile dünyanın en maceracı maratonu olmasıyla biliniyor. Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 15 yıldır 29 Mayıs'ta Himalayalar'da gerçekleşen maratonda, dünyanın en yüksek dağı Everest'in 5 bin 364 metredeki ana kampına ulaşıyor. Koşucuların yarış öncesinde yüksek irtifaya alışması için 15 gün yürüdüğü zorlu parkura dünyanın dört bir yanından sporcular katılıyor.