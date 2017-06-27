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Efsane futbolcu Can Bartu yoğun bakımda!

Fenerbahçe Kulübünün ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı.

Efsane futbolcu Can Bartu yoğun bakımda!

Fenerbahçe Kulübünün ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kronik bronşit (solunum yetmezliği) şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı.

Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale hastanesine sabah saat 8.00 sularında gelen 81 yaşındaki Can Bartu'nun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akciğerinde su toplanması olan ve gözlem altında tutulan Can Bartu'ya, nefes alışını kolaylaştırma amacıyla tedavi uygulandığı bildirildi.

Bartu, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Can Bartu'yu hastanede ziyaret ederek, Bartu'nun durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Etiketler; #can bartu
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