Ege Kupası rallisinin final ayağından renkli görüntüler

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bu haftasonu ralli heyecanı yaşandı. 2019 Ege Kupası finali, Adnan Menderes Kent Ormanı'nda düzenlenen tırmanma yarışlarıyla noktalandı.

2 gün süren organizasyon, ilçe merkezindeki seramonik start ve geçit töreni ile başladı.

Ertesi gün güzel havayı fırsat bilen Koçarlı halkı, Adnan Menderes Kent Ormanı'nda hem yarış heyecanını yaşadı, hem de renkli bir pazar tatili geçirdi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, herkesi manzarayı görmeye davet etti.

4 buçuk kilometrelik parkurda 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışlarda kadın pilotların direksiyon performansı da takdir topladı.

Yarışların sonunda Kadınlar kategorisinde Merve Akyıldız zafere ulaştı. Birinci kategoride ise Bekir Kuvvet Erim birinci oldu. Meclis'in ralli pilotluğu yapan tek üyesi olan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, hem yarışmada en iyi zamanı yapan pilot oldu, hem de birinciliği kazandı. Erim'e kupasını milletvekili arkadaşı Rıza Posacı verdi.

Seyirciler, kıyasıya yarışan pilotların yanısıra, yamaç paraşütü ve motorlu paraşüt sporcularının atlayışlarını da heyecanla izledi.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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