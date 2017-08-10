Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde 2 bin 731 noktada güvenli trafik uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 4 bin 273 ekipte görevli 8 bin 460 personelin katılımıyla, ülke genelindeki 2 bin 731 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması-4" yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca eş zamanlı ve üç aşamalı olarak 81 ilde yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması"nın 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Denetimlerin ilk aşaması bugün 10.00-12.00, ikinci aşaması 15.00-17.00 saatlerinde yapılırken, üçüncü aşama ise saat 20.00'de başlatılıp saat 22.00'de tamamlandı.



Amaç ceza yazmak değil kazalara tedbir almak

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ve Jandarma Genel Komutanlığından Yarbay Mete Özcan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ettiği 2 bin 731 kontrol noktasındaki uygulamaya, 4 bin 273 ekipte görevli 8 bin 460 personel katıldı.

Koordinasyon Merkezinden, illerdeki denetim noktalarıyla bağlantı kuruldu.

Bağlantı kurulan denetim noktalarındaki yetkililerden uygulama hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza yazmak değil, onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu belirtti.

Durdurulan araçların sürücüleriyle de görüşen Akdeniz, sürücüleri, emniyet kemerlerini takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları konularında uyardı.