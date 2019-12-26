Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Futbolculara teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki futbol hayatlarında başarı dilendi.

2017-2018'den bu yana Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Semih Ceylan ve sezon başı takıma transfer olan Galip Güzel, bu sezon 5'er lig müsabakasında forma giydi.