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Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosundaki futbolcular Galip Güzel ve Semih Ceylan'la yollarını ayırdı.

SPOR 26.12.2019, 13:52
Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Futbolculara teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki futbol hayatlarında başarı dilendi.

2017-2018'den bu yana Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Semih Ceylan ve sezon başı takıma transfer olan Galip Güzel, bu sezon 5'er lig müsabakasında forma giydi.

Kaynak: AA
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