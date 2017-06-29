"Başkanımız Sedat Karataş'ın istifa açıklaması olmuştu ve bu istifa mevcut yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmemiştir. Sayın Karataş, Elazığspor Kulübü Başkanı olarak görevine devam edecektir"

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da ikinci seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı için yeterli çoğunluk yine sağlanamadı.

Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurulda konuşan Kulüp İkinci Başkanı Karahan Çelik, genel kurul için yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle mevcut yönetimle göreve devam edeceklerini söyledi.

Yaşanan bazı olumsuz gelişmeler sonrasında Kulüp Başkanı Sedat Karataş'ın istifa ettiğini açıkladığını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bu istifanın tek bir amacı vardı, o da Elazığspor'u yaşanılan tartışmaların içerisinden çıkarıp yeni, daha güçlü ve en az mevcut yönetim kadar iyi yönetebilecek bir ekibin oluşmasını sağlamak ve bu anlamda iş adamlarımızın ve bu işi üstlenebilecek yöneticilerimizin önünü açmaktı. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde maalesef genel kurulumuz toplanamadı ve hiç kimse aday olmaya talip olmadı."



''Karataş'ın istifası kabul edilmemiştir''

Çelik, Elazığspor'un devam eden süreç içerisinde çıkmaza girmemesi için mevcut yönetimle bugüne kadar görevlerinin başında olduklarını dile getirdi.

Kulüp başkanlığı için uygun bir adayın çıkması halinde yeni bir genel kurul kararı alıp görevi devretmeye hazır olduklarını açıklayan Karahan Çelik, şunları kaydetti:

''Elazığspor'un başına geçecek yönetim elbetteki kulübü layık olduğu yere götürebilecek vizyonda, güçte ve iradede olması gerekir. Gördüğümüz kadarıyla talip olan çıkmadı. Bizler yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz. Önümüzde bir çok problem var. Allah'ın izni ve yardımıyla, sizlerin desteğiyle bunları aşacağız. Herhangi bir tartışmaya meydan vermemek açısından şunu çok net olarak belirtmem gerekiyor; Sayın Başkanımız Sedat Karataş'ın istifa açıklaması olmuştu ve bu istifa mevcut yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmemiştir. Sayın Karataş şu an Elazığspor Kulübü Başkanı olarak görevine devam edecektir.''