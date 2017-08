Eljif Elmas'ın resmi işleri tamamlandığında Fenerbahçe önemli bir yetenek kazanacak

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki transferi Eljif Elmas, soyadı gibi futbolda parlaması için 1.5 aya ihtiyacı var.



27 Eylül'de 18 yaşına girecek olan Makedon oyuncu, Türkiye'deki transfer dönemini ise 20 günlük fark ile kaçırıyor.



Türkiye'deki transfer sezonu 8 Eylül'de bitiyor. Elmas ise 27 Eylül doğumlu ve 20 günlük fark yüzünden lisansı ara transfer döneminde çıkabilecek. Ancak Fenerbahçe hukuki her yolu deniyor. Konu FIFA'ya taşınmıştı ve karar bekleniyor. Transfer tescil dönemi bittikten sonra 18 yaşına girecek olan Eljif Elmas için konu TFF'ye de taşındı. Eljif'in ailesinin Türkiye'ye gelmesiyle "İş göçü" formülüne başvurulacak ve bu sebeple Makedon oyuncunun Fenerbahçe formasını bir an evvel giymesi için bir engel kalmaması bekleniyor.



ÖZGÜVEN, KARARLILIK, YETENEK VE FİZİK GÜÇ YERİNDE...



Eljif Elmas ilk sınavını Cagliari ile oynanan maçta verdi. Kadıköy'de oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan genç oyuncu kalitesini gösterdi.



Topu her ayağına aldığında alkışlanarak tribünlerin desteğini alan Eljif Elmas 17 yaşında olmasına rağmen yüksek bir özgüvene sahip olduğunu sahada hissettirdi. Kararlı ve pozisyon almasını biliyor. İki ayağını da kullanıp yeteneklerini sergiliyor ve fizik gücü de yerinde.



Resmi işler tamamlandığında Fenerbahçe önemli bir yetenek kazanacak.