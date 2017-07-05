Kıdem tazminatında flaş değişiklik
Kıdem tazminatında flaş değişiklik
Transfer resmen açıklandı! Formayı giydi, işte ilk fotoğraf
Transfer resmen açıklandı! Formayı giydi, işte ilk fotoğraf
'Kılıçdaroğlu, CHP’yi PKK-HDP ile ittifaka hazırlıyor'
'Kılıçdaroğlu, CHP’yi PKK-HDP ile ittifaka hazırlıyor'
Erkan Önsel'den Başbağlar katliamıyla ilgili açıklama
Erkan Önsel'den Başbağlar katliamıyla ilgili açıklama

Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Yunan ekibi Olympiakos Emenike transferini sosyal medya hesabından duyurdu

Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Olympiakos, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Emenike transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yunan kulübü Nijeryalı golcüye 2+1 yıllık sözleşme imzalattı. Olympiakos bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro ödeyecek. Emenike ise yıllık 2 milyon euro alacak.

Atina'ya dün sabah varmasının ardından sağlık kontrolüne girip ardından imza atan oyuncunun transferi, kulüp tarafından bugün açıklandı.

OLYMPIAKOSLU TARAFTARLARA MESAJ

'Emenike Olympiakos'ta' başlığıyla yapılan duyuruda Nijeryalı forvetin "Tüm taraftarlara şunu söylemek isterim ki buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Sahada olduğum müddetçe elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buraya oynamaya geldim" dediği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emenike #yunan #Olympiakos
banner863
Önceki Haber
Hırvatistan’dan Türk profesöre 'Onursal Üyelik' ödülü
Sonraki Haber
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.