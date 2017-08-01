Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...

Emre Mor'a sürpriz talip: 12 milyon euro...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Emre Mor'un yolu adım adım Fiorentina'ya çıkıyor

Emre Mor'a sürpriz talip: 12 milyon euro...

Serie A'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'u bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın görünüyor.

2016-17 sezonu başında transfer olduğu Alman ekibinde istediği fırsatları bulamayan Emre'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, çabalarından henüz sonuç alamadı.

Dortmund, genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermekten yana. Fiorentina, Almanlar'ın bu talebine sıcak bakıyor.

Goal.com'un Sportitalia'ya dayandırdığı habere göre, Mor Menekşeler, 20 yaşındaki Türk yıldız için Dortmund'a 12 milyon euro ödemeye razılar. İki taraf anlaşmaya yakın görünüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emre mor #fenerbahçe #Fiorentina #borussia dortmund
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ukraynalı "kahraman" pilota Rusya'dan resmi davet
Sonraki Haber
Rusya'dan ABD'ye: Uzak durun!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.