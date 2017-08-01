Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Emre Mor'un yolu adım adım Fiorentina'ya çıkıyor

Serie A'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'u bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın görünüyor.



2016-17 sezonu başında transfer olduğu Alman ekibinde istediği fırsatları bulamayan Emre'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, çabalarından henüz sonuç alamadı.



Dortmund, genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermekten yana. Fiorentina, Almanlar'ın bu talebine sıcak bakıyor.



Goal.com'un Sportitalia'ya dayandırdığı habere göre, Mor Menekşeler, 20 yaşındaki Türk yıldız için Dortmund'a 12 milyon euro ödemeye razılar. İki taraf anlaşmaya yakın görünüyor.



ulusal.com.tr