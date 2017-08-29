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Emre Mor, Celta Vigo'da

Celta Vigo, milli futbolcu Emre Mor'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

Emre Mor, Celta Vigo'da

İspanya'nın Celta Vigo Kulübü, milli futbolcu Emre Mor'u transfer ettiğini resmi olarak duyurdu.

Celta Vigo Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Borussia Dortmund ekibinden transfer edilen Emre ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Emre'nin Avrupa futbolunun gelecek vadeden futbolcularından biri olduğu aktarılarak, "Solak futbolcu, hücumda özellikle sağ kanatta çok etkili. Bire bir pozisyonlarda çok başarılı ve hızlı." ifadelerine yer verildi.

Genç futbolcunun, A Milli Takım'ın kampına katılmak için hemen Türkiye'ye döneceği, Celta Vigo'da basına tanıtımının gelecek hafta yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Vigo kentine dün akşam gelen ve bugün kulüp binasında yapılan görüşme sonrasında yeni sözleşmesine imza atan Emre, çıkışta İspanyol bir gazeteciye yaptığı kısa açıklamada ise "Mutluyum. İyi bir takıma geldim." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #emre mor
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