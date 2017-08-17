Dev şirkete 10 milyon dolarlık 'taciz' cezası
Dev şirkete 10 milyon dolarlık 'taciz' cezası
Meteoroloji'den Rize için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Rize için sağanak yağış uyarısı
Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
On binlerce aile bu açıklamayı bekliyordu
On binlerce aile bu açıklamayı bekliyordu

Emre Mor'da sıcak gelişme!

Borussia Dortmund'un hocası Peter Bosz, takımdaki geleceği merak konusu olan milli futbolcu Emre Mor hakkında açıklama yaptı.

Emre Mor'da sıcak gelişme!

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, Wolfsburg ile Cumartesi günü deplasmanda yapacakları sezonun ilk maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenlerken, Emre Mor hakkında da konuştu.
 
Başarılı teknik adam genç yıldız Emre Mor hakkında, "Emre'nin Inter'e transferi olmadı. Bunun ne Borussia Dortmund ile ne de  Ousmane Dembele bir ilgisi var. Başka insanlar dahil oldu" ifadesini kullandı.
 
Peter Bosz, "Emre potansiyeli olan iyi bir oyuncu ancak tüm oyuncular bizde kalamaz. Gelişmeler için beklememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
 
Emre Mor'un Inter'e transferinin, milli oyuncunun menajeri Muzzi Özcan'ın istediği 5 milyon euroluk menajerlik komisyonu nedeniyle gerçekleşmediği iddia edilmiş, Özcan ise bu iddiayı yalanlamıştı.
 
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Emre Mor için Borussia Dortmund'a resmi teklif yaptıklarını ve Bundesliga ekibinin cevabını beklemeye başladıklarını açıklamıştı.
 
(Radyospor)

Etiketler; #emre mor #borussia dortmund #Peter Bosz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Levi’s Modası Levi’s Tutkusu
Sonraki Haber
ABD'de kuvvet komutanları da Trump karşıtı cephede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.