Borussia Dortmund'un hocası Peter Bosz, takımdaki geleceği merak konusu olan milli futbolcu Emre Mor hakkında açıklama yaptı.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, Wolfsburg ile Cumartesi günü deplasmanda yapacakları sezonun ilk maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenlerken, Emre Mor hakkında da konuştu.



Başarılı teknik adam genç yıldız Emre Mor hakkında, "Emre'nin Inter'e transferi olmadı. Bunun ne Borussia Dortmund ile ne de Ousmane Dembele bir ilgisi var. Başka insanlar dahil oldu" ifadesini kullandı.



Peter Bosz, "Emre potansiyeli olan iyi bir oyuncu ancak tüm oyuncular bizde kalamaz. Gelişmeler için beklememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.



Emre Mor'un Inter'e transferinin, milli oyuncunun menajeri Muzzi Özcan'ın istediği 5 milyon euroluk menajerlik komisyonu nedeniyle gerçekleşmediği iddia edilmiş, Özcan ise bu iddiayı yalanlamıştı.



Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Emre Mor için Borussia Dortmund'a resmi teklif yaptıklarını ve Bundesliga ekibinin cevabını beklemeye başladıklarını açıklamıştı.



(Radyospor)