Sarı-Lacivertliler’in transferini bitirmesi an meselesi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund’un hazırlık maçında coştu, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Onun bu performansı, Alman ekibinde kalma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Fenerbahçe’nin, transferinde tüm imkanlarını seferber ettiği oyunculardan Emre Mor, son performansıyla Sarı-Lacivertliler’i üzdü! Kanarya’nın, menaceriyle oturup el sıkıştığı Emre’nin kiralık olarak transfer edilmesiyle ilgili son sözü, kulübü Borussia Dortmund söyleyecekti. Dortmund, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 25 Temmuz’da sona ereceğini ve ardından teknik direktör Peter Bosz’un, 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını açıklayacağını bildirmişti. Dortmund, dün kamp için gittiği Japonya’da, Urawa takımıyla hazırlık maçı yaptı ve Emre, bu mücadelede harika bir performans ortaya koydu. Ev sahibi ekip, 24’te Koroki ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Geçen sezon Ajax’ı çalıştıran Bosz, ikinci yarının başında Emre’yi oyuna soktu.



Oyuna hareket getirdi



Genç yıldız, takımına hareket getirdi ve önce 76’da skoru 1-1’e getirdi, 2 dakika sonra da ikinci golünü atıp, Alman ekibini öne geçirdi: 1-2. 85’te ise Urawa, Endo ile beraberliği sağladı: 2-2. Ancak Emre’nin şovu bununla da kalmadı. Maçın bitimine 2 dakika kala Emre’nin asistinde Andre Schürrle, Dortmund’un sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Milli futbolcunun bu başarılı performansı ise yeni sezonda da Dortmund’da kalma ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.



(Fanatik)