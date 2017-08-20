Fenerbahçe, Inter ile anlaşamayan Dortmundlu futbolcuda sona yaklaştı. Alman kulübü karşısında fiyat yükselten sarı-lacivertlilere yeşil ışık yakıldı, son detaylar görüşülmeye başlandı. Emre’nin satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı belirtilirken, Fenerbahçe bir de stoper alarak transferi tamamlayacak.

Fenerbahçe, Emre Mor transferinde sona yaklaştı. Aylardır bu transfer için uğraşan sarı-lacivertliler, futbolcunun Inter ile anlaşamamasının ardından tekrar devreye girdi.Daha önce futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.



Yönetim son olarak Alman kulübüne sunduğu teklifi yükseltti. Yaşanan bu gelişmenin ardından iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yetkililer, Alman ekibiyle son detayları görüşüyor.Yönetim bu transferin bitmesine yüksek ihtimal verirken, bu hafta içinde Emre Mor’un transferini resmen bitirmeyi amaçlıyor. Futbolcunun, satın alma opsiyonlu olarak kiralık olarak gelmesinin söz konusu olduğu ifade edildi.Geçen sezon Borussia Dortmund ile ligde 12 maça çıkan milli futbolcu, 1 gol atıp iki asist yapmıştı.



Defansa takviye



Sarı-lacivertliler, Emre Mor transferinin dışında bir de stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Gustavo Gomez transferinde Trabzonspor’un da devreye girmesi sebebiyle istediği sonucu şimdilik alamayan yönetimin, alternatif isimlerle de temas halinde olduğu belirtildi. (Skorer)