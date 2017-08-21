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Emre Mor'da sıcak gelişme! Açıkladı

Emre Mor için sıcak gelişme (21 Ağustos transfer haberleri)

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile sıcak temas halindeyiz" dedi

Emre Mor için sıcak gelişme (21 Ağustos transfer haberleri)

Fenerbahçe, Inter ile anlaşamayan Dortmundlu futbolcu Emre Mor'da sona yaklaştı.

Aylardır bu transfer için uğraşan sarı-lacivertliler, futbolcunun Inter ile anlaşamamasının ardından tekrar devreye girdi.

Daha önce futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Yönetim son olarak Alman kulübüne sunduğu teklifi yükseltti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan da yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile sıcak temas halindeyiz" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #21 ağustos #emre mor #fenerbahçe #transfer
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