Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı. Genç yıldızın, Türkiye'ye gitmek istemediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

orussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren temsilcimiz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı. Genç yıldız adayının, arasının çok iyi olduğu menajer Özcan ile yollarını neden ayırdığı tartışma konusu olurken gerçeğe Spor Arena ulaştı.



Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. Kariyerine Avrupa'nin büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.



Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre cephesinin bunlardan duyduğu rahatsızlık sonrasında ayrılma kararı aldığı ifade edildi.



HER ŞEYİ ANLATACAĞIM



Emre Mor'un temsilciliği görevi biten Muzzi Özcan'ın moralinin epey bozuk olduğu dile getirildi. Özcan Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:



Yakında gereken açıklamalar yapılacak! Bazı gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi! Her şey siyah-beyaz olacak! Türkiye, milli takim, kim be kim ne yaptı her şeyi anlatacağım! Her şey siyah-beyaz!/Sporarena