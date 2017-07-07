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1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

Emre Mor transferinde yeni gelişme: Kiralama bedeli...

Fenerbahçe taraftarının beklediği transfer için dev adım atıldı. Sarı lacivertli taraftarları coşturacak yıldız transferi bu hafta içinde sürpriz bir isimle tamamlanacak.

Emre Mor transferinde yeni gelişme: Kiralama bedeli...

Fenerbahçe’de Emre Mor transferinde sıcak gelişmeler var

Fanatik'in haberine göre, Sarı- Lacivertliler’in Dortmund’a 1 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon Euro (6 milyon TL), oyuncuya ise 2 milyon Euro (8 milyon TL) önerdiği öğrenildi.

Oyuncuda sorun yok, Almanlar da ilk 11 garantisiyle transfere olumlu bakıyor.

Fenerbahçe, Emre Mor’un transferinde çok kararlı.

Önceki günlerde oyuncunun menaceri kulübe gelmiş, fikir alışverişi yapılmıştı.

Genç futbolcunun transfere olumlu yaklaşmasının ardından Sarı-Lacivertliler vakit kaybetmeden Dortmund’un kapısını çaldı.

Alman ekibine 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) kiralama bedeli teklif edildi.

Dortmund’un da 2 şartı oldu.

Alman devi, satın alma opsiyonunu kabul etmedi ve ilk 11 garantisi istedi.

Sarı-Lacivertliler’in de bu öneriye ‘Tamam’ yanıtını verdiği belirtildi.

Dortmund’un bu gelişmeler ışığında en geç gelecek hafta ortasına kadar geri dönüş yapacağı, bir son dakika pürüzü çıkmazsa transferin gerçeğe dönüşme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dortmund #fenerbahçe #emre mor
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