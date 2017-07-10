Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Bugün, İstanbul...
Bugün, İstanbul...
Bakanlık böyle duyurdu
Bakanlık böyle duyurdu
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı

Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin, Dortmund'tan kiralamak istediği Emre Mor için sarı-lacivertlilere rakip çıktı: Celta Vigo... Bu arada genç futbolcunun menajeri bugün bir kez daha İstanbul'a gelecek ve yöneticilerle transfer görüşmesi yapacak.

Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Emre Mor transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

beIN Sports'un haberine göre; Milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe, bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.

Milli futbolcuyu düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralamak isteyen Borussia Dortmund, bu konudaki kararını ay sonuna kadar verecek.

RAKİP CELTA VİGO

Bugün basına yansıyan haberlerde La Liga ekibi Celta Vigo'nun da Emre Mor'un peşinde olduğu iddia edilmişti. Emre Mor'un menajeri ise Dortmund'un izin vermesi halinde oyuncunun Fenerbahçe'ye gidebileceğini Sarı-Lacivertli yöneticilere iletmişti.

Dortmund'un kampına katılan Emre Mor'la ilgili kararın kısa süre içinde çıkması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emre mor #fenerbahçe
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Adalet mitingi'ne kaç kişinin katıldığı açıklandı
Sonraki Haber
True Blood dizisi yıldızı Nelsan Ellis hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.