Fenerbahçe'nin, Dortmund'tan kiralamak istediği Emre Mor için sarı-lacivertlilere rakip çıktı: Celta Vigo... Bu arada genç futbolcunun menajeri bugün bir kez daha İstanbul'a gelecek ve yöneticilerle transfer görüşmesi yapacak.

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Fenerbahçe, Emre Mor transferi için çalışmalarını sürdürüyor.



beIN Sports'un haberine göre; Milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe, bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.



Milli futbolcuyu düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralamak isteyen Borussia Dortmund, bu konudaki kararını ay sonuna kadar verecek.



RAKİP CELTA VİGO



Bugün basına yansıyan haberlerde La Liga ekibi Celta Vigo'nun da Emre Mor'un peşinde olduğu iddia edilmişti. Emre Mor'un menajeri ise Dortmund'un izin vermesi halinde oyuncunun Fenerbahçe'ye gidebileceğini Sarı-Lacivertli yöneticilere iletmişti.



Dortmund'un kampına katılan Emre Mor'la ilgili kararın kısa süre içinde çıkması bekleniyor.



ulusal.com.tr