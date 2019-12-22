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En uzun gece 21 Aralık'ta 10 kilometrelik halk koşusu düzenlendi

İzmir’de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 10 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.

SPOR 22.12.2019, 10:10
En uzun gece 21 Aralık'ta 10 kilometrelik halk koşusu düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen koşu, Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başladı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip eden koşuculara, Konak Vapur İskelesi önünden gruplar halinde katılım gerçekleşti.

Gündoğdu Meydanı'nda sona eren yaklaşık 10 kilometrelik koşuda dereceye girenlere plaket verildi.

Kaynak: AA
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