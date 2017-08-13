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En yaşlı dünya şampiyonu atletten rekor

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 50 kilometre yürüyüşte altın madalya alan ve şampiyona rekoru kıran 39 yaşındaki Fransız Diniz, "erkeklerde en yaşlı dünya şampiyonu atlet" oldu.

En yaşlı dünya şampiyonu atletten rekor

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 50 kilometre yürüyüşte altın madalyayı, erkeklerde Fransız Yohann Diniz, kadınlarda Portekizli Ines Henriques kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 10. ve son günü, 50 kilometre yürüyüş finalleriyle başladı.

Erkeklerde dünya rekorunun sahibi, Yohann Diniz, 3 saat 33 dakika 12 saniyeyle şampiyona rekoru kırarak ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. 39 yaşındaki Diniz, "erkeklerde en yaşlı dünya şampiyonu atlet" unvanını elde etti.

Japon sporculardan Hirooki Arai 3.41.17 ile gümüş, Kai Kobayashi de 3.41.19 ile bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise 4.05.56'lık derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştiren Ines Henriques, 37 yaşında altın madalyanın sahibi oldu.

Çinli Yin Hang, 4.08.58 ile gümüş, vatandaşı Yang Shuqing 4.20.49 ile bronz madalyaya uzandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #16. Dünya Atletizm Şampiyonası
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