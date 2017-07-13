Vila Real kentindeki bir park alanında yapılan tanıtımda Türkçe olarak "Hoş geldiniz Enes Ünal" yazıldı. Burada kısa bir konuşma yapan genç futbolcu Enes, "Villarreal'de olmaktan dolayı mutluyum. Gelme opsiyonunu kullandığım için memnunum çünkü burası benim için mükemmel bir kulüp. Her zaman takım için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig de, "Villarreal'e hoş geldin Enes. Senden çok fazla şey bekliyoruz" şeklinde konuştu.
La Liga ekiplerinden Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 8 milli futbolcu Enes Ünal, basına tanıtıldı.
Vila Real kentindeki bir park alanında yapılan tanıtımda Türkçe olarak "Hoş geldiniz Enes Ünal" yazıldı. Burada kısa bir konuşma yapan genç futbolcu Enes, "Villarreal'de olmaktan dolayı mutluyum. Gelme opsiyonunu kullandığım için memnunum çünkü burası benim için mükemmel bir kulüp. Her zaman takım için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
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