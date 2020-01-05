Engelleri yıktı hedefine ulaştı
Mahmut Açıkgöz'ün doğuştan bir ayağında engeli bulunuyordu, toplumdan uzak kalmak istiyordu. Ama hayatı bir anda değişti. Selami Habeş ile tanışınca tekerlekli sandalye basketbolu hayatına girdi. Şimdi 22 Yaş altı Erkek Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.
Geçen sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularından Mahmut Açıkgöz...
Şanlıurfa'da yaşayan Açıkgöz, içine kapanık bir çocuktu. Hatta 15 yaşına kadar toplumdan uzak kalmayı ve vaktinin büyük çoğunluğunu evinde geçirmeyi tercih etti.
Hayatı 5 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye basketbolu sayesinde değişti.
Tesadüfen tanıştığı Selami Habeş ona yol gösterdi, tekerlekli basketbolu anlattı. Mahmut Açıkgöz, hayatının gidişatını tamamen değiştirme fırsatı yakaladı.
Basketbolla tanıştıktan sonra çok çalışarak takımının değişmezleri arasına girdi. Genç oyuncu şimdi 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.
Mahmut Açıkgöz,ilk antrenmana çıktığında "Ben bu işi yapamam" diye düşündüğünü söyledi
Açıkgöz'ün hedefleri büyük.. A Milli Takım'a seçilip başarılar yakalamak istiyor
Mahmut Açıkgöz, spor sayesinde hayattan keyif almaya başladığını da anlattı.
ulusal.com.tr
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