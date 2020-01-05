banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Engelleri yıktı hedefine ulaştı

Mahmut Açıkgöz'ün doğuştan bir ayağında engeli bulunuyordu, toplumdan uzak kalmak istiyordu. Ama hayatı bir anda değişti. Selami Habeş ile tanışınca tekerlekli sandalye basketbolu hayatına girdi. Şimdi 22 Yaş altı Erkek Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.

SPOR 05.01.2020, 15:31 05.01.2020, 16:35
Engelleri yıktı hedefine ulaştı

Geçen sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularından Mahmut Açıkgöz... 

Şanlıurfa'da yaşayan Açıkgöz, içine kapanık bir çocuktu. Hatta 15 yaşına kadar toplumdan uzak kalmayı ve vaktinin büyük çoğunluğunu evinde geçirmeyi tercih etti.

Hayatı 5 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye basketbolu sayesinde değişti. 

Tesadüfen tanıştığı Selami Habeş ona yol gösterdi, tekerlekli basketbolu anlattı. Mahmut Açıkgöz, hayatının gidişatını tamamen değiştirme fırsatı yakaladı.

Basketbolla tanıştıktan sonra çok çalışarak takımının değişmezleri arasına girdi. Genç oyuncu şimdi 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.

Mahmut Açıkgöz,ilk antrenmana çıktığında "Ben bu işi yapamam" diye düşündüğünü söyledi

Açıkgöz'ün hedefleri büyük.. A Milli Takım'a seçilip başarılar yakalamak istiyor

Mahmut Açıkgöz, spor sayesinde hayattan keyif almaya başladığını da anlattı.

ulusal.com.tr

#Mahmut Açıkgöz #Selami Habeş #tekerlekli sandalye basketbolu #22 Yaş altı Erkek Milli Takımı #ekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P