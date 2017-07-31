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Engelli sporculara 'özel' antrenör

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bedensel engelli sporculara tenis eğitimi veren Volkan Koyuncu, tekerlekli sandalyede oturarak antrenman yaptırıyor.

Engelli sporculara 'özel' antrenör

Fethiye İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda görev yapan Volkan Koyuncu, 2 yıl önce bedensel engellilere tenis eğitimi verme kararı aldı. Engelli sporculara nasıl eğitim vereceğini öğrenmek için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile görüşen Koyuncu, milli takım antrenörleriyle iletişim kurdu.

Koyuncu, milli takım kampına katılarak antrenörlerden tekerlekli sandalyeyle tenis oynama eğitimi aldı. Daha sonra ilçeye dönen Koyuncu, İzmir'den bu sporu yapan Aydın Yurttaş'ın, kullanmadığı bir sandalyeyi Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğine bağışlamasıyla tenis eğitimi vermeye başladı.

Volkan Koyuncu, tekerlekli sandalyede oturarak bedensel engelli sporculara tenis antrenmanı yaptırıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Koyuncu, tekerlekli sandalyeyle tenis oynamayı öğrendiğini belirterek, "Onların karşısında devamlı ayakta duran biri değil de tekerlekli sandalyeyle birinin oynaması lazım.

Bunu gönüllü olarak yapıyorum. Buraya gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda 3 oyuncum var, gönül ister ki 5 olsun, 8 olsun." diye konuştu.

Koyuncu, bir oyuncuyla günde 3-5 saat, haftada ise ortalama 15 saat antrenman yaptıklarını ifade etti.

Sporcularının antrenmana gelirken çok istekli olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirten Koyuncu, "Gece bile telefonla bana ulaşıyorlar, ertesi günün antrenmanı için sözleşiyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Hedefim bu sporu, daha fazla insana ulaşıp yaygınlaştırmak." şeklinde konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #Engelli Sporcu
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