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Er Meydanı'ndan hamama, oradan da 15 Temmuz nöbetine

EDİRNE'de bu yıl 656'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan Antalyalı İsmail Balaban, Er Meydanı'ndaki ödül töreninin ardından yalın ayak ve yürüyerek Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz nöbetine katıldı. Ardından hamam geleneğini yerine getiren başpehlivan Balaban, köpük banyosuyla yorgunluk attı.

Er Meydanı'ndan hamama, oradan da 15 Temmuz nöbetine

Edirne’de 656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan 29 yaşındaki Antalyalı Başpehlivan İsmail Balaban, Er Meydanı'ndaki doping kontrolü için örnek verdikten sonra antrenör ve pehlivan arkadaşları ile birlikte boynunda altın kemerle şehir merkezine motosikletli yunus ekibiyle geldi.Yol kenarında toplanan güreş severler başpehlivana sevgi gösterisinde bulundu. Başpehlivan Okulu’nun yolunu kesen güreş severler boynuna sarılarak ve öperek tebrik etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

 Bu sırada Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimi şehitlerinin anıldığı, nöbete katılan İsmail Balaban'ı, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu karşılayıp tebrik ettik. Sahneye çıkan Başpehlivan Balaban, 15 Temmuz şehitlerini andı. Balaban, altın kemere inanarak Edirne'ye geldiklerini ve kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Edirne Valisi Günay Özdemir de Balaban'a Trakya Üniversitesi bünyesinde yeni başpehlivanlar yetiştirmek üzere antrenör olmasını teklif etti. Balaban 15 Temmuz nöbetindeki selamladıktan sonra Talatpaşa Caddesi'ne çıkarak yine yalın ayak yürüdü.

 BAŞPEHLİVANIN HAMAM KEYFİ

Selimiye Camii arkasında tarihi Saray Hamamı'na giden başpehlivan İsmail Balaban, köpük banyosuyla güreşlerin yorgunluğunu attı. Başpehlivan Balaban'a Edirneliler yoğun ilgi gösterdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #15 tmmuz #edirne #yağlı güreşçi
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