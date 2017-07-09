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Eren Derdiyok ve Belhanda'nın sakatlıkları

Galatasaray'ın, dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Eren'in sol dizinde esneme ve kemik iliği ödemi, Belhanda'nın ise sol kalçasında yumuşak doku ödemi tespit edildi

Eren Derdiyok ve Belhanda'nın sakatlıkları

Galatasaray'ın Slovakya kampında Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve yeni transfer Younes Belhanda'nın MR'ı çekildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok'un sol dizinde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendiği, Belhanda'nın ise sol kalça yumuşak dokularında ödem tespit edildiği bildirildi.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, kamp çalışmalarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Györ maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise salonda çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Younes Belhanda #süperlig #sakatlık #Galatasaray #futbol #Eren Derdiyok
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