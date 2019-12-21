Ergin Ataman: Bu mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, CSKA Moskova'nın takım halinde çok akıllı oynadığını belirterek, "Mike James, süper ve mükemmel bir oyun ortaya koydu. Oyuncularım yorgundu ama çok iyi mücadele etti. Ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler. Bu akşam kötü bir yönetim sergilediğimizi düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bu mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, soru almadan basın toplantısını tamamladı.

Itoudis: "Sonuna kadar savaşmayı başardık"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Avrupa Ligi'nde 8 maçtan bu yana kaybetmeyen Anadolu Efes'e karşı önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaşmayı başardık. Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu. Özellikle hücumda neyi, ne zaman ve nasıl yapmamız gerektiğini oyuncularımın anladığını düşünüyorum. Uzun süredir kaybetmeyen Anadolu Efes'e karşı oynadık. Böyle bir takıma karşı sahaya çıktık. Üstüne koyarak ilerleyen ve kadrosunu koruyan bir takıma karşı oynadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi'nde çift maç haftasını geride bıraktıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Neredeyse Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) maç temposuyla aynı noktadayız. Oyuncularıma, ellerinden gelen her şeyi verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftara da bu güzel atmosferi oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bazı hatalar yaptık ama oyuncularım bunu telafi etti. Maç boyunca oyun planımıza sadık kalarak ve doğru kararlar alarak maçı sürdürmeyi başardılar." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın özeti:

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2

CSKA Moskova: James 28, Hackett, Hines 16, Kurbanov, Voigtmann 15, Baker, Bolomboy 4, Antonov 4, Strelnieks 4, Vorontsevich, Hilliard 10

1. Periyot: 22-23

Devre: 47-43

3. Periyot: 66-59

Basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 yenildi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3. yenilgisini yaşadı. CSKA Moskova ise 10. galibiyetini aldı. CSKA Moskova, ayrıca Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Anadolu Efes, pota altında etkili oldu. Dış atışlardan 4 isabet bulan CSKA Moskova, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Hines ve James ile skor üreten konuk takıma Anadolu Efes, Singleton ve Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle cevap verdi ve farkın açılmasını engelledi. Son hücumda bitime 1 saniye kala Doğuş Balbay'ın yarı sahadan kaydettiği 3 sayılık baskete rağmen ilk periyodu CSKA Moskova, 23-22 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 13. dakika içinde üç sayı geride (24-27) bulunan Anadolu Efes, Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle müsabakada ilk kez (30-27) öne geçti ve elde ettiği 8-0'lık seriyle 14. dakikada 32-27'lik üstünlük yakaladı. İki takımın da dış atışlardan skor ürettiği kalan bölümde daha etkili bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta Hines ile pota altından etkili olan CSKA Moskova'ya Simon'un içeriden ve dışarıdan kaydettiği basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 57-52 üstün geçti. Yaptığı etkili savunma ile rakibinin kolay sayı bulmasının önüne geçen lacivert-beyazlı takım, Pleiss'ın pota altından kaydettiği basketle 29. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 66-55. Anadolu Efes, final periyoduna 66-59 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe etkili başlayan CSKA Moskova, Voigtmann'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 32. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 66-64. Anadolu Efes'in Beaubois, Simon ve Larkin ile bulduğu basketlere James'in skorer oyunuyla yanıt veren CSKA Moskova, Hines'ın pota altından bulduğu sayılarla 37. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 74-76. Kalan bölüm, büyük bir heyecana sahne oldu. Simon, Larkin ve Pleiss ile kritik basketler bulan Anadolu Efes, son 37 saniyeye 80-79 önde girdi. Konuk takım, James'in kritik sayılarıyla bitime 17 saniye kala tekrar öne geçti: 80-81. Son hücumda Anadolu Efes, Larkin'in atışından sonuç alamadı ve CSKA Moskova karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.