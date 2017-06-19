"Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Ergin Ataman, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler." ifadesini kullandı.