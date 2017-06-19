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Ergin Ataman'dan açıklama

"Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler"

Ergin Ataman'dan açıklama

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ergin Ataman, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Spor Toto Basketbol Süper Ligi #Galatasaray Odeabank #ergin ataman #basketbol
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