"Bu sezon dinleneceğim. Aslında basketbolla ilgili bir şey yapmayı çok istiyorum. Benim seviyemde, kabul edebileceğim bir proje gelmedi"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, yeni sezonu dinlenerek geçireceğini söyledi.

Ataman, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, Galatasaray Odeabank'tan ayrılış sürecinin yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı ve basketbolun gündemindeki diğer konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli başantrenör, yeni sezon için anlaştığı bir kulübün olmadığını belirterek, "Bu sezon dinleneceğim. Aslında basketbolla ilgili bir şey yapmayı çok istiyorum. Benim seviyemde, kabul edebileceğim bir proje gelmedi. Devlet tarafından düzenlenecek, sosyal sorumluluk odaklı bir basketbol projesinde çalışmak isterim. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşmak, onlara basketbol sevgisini aşılamak isterim. Hiçbir maddi beklentim yok, basketbol tutkusunu, sevgisini Anadolu'ya yaymak istiyorum." dedi.

Galatasaray Kulübü ile yollarının ayrılmasında, yönetimin basketbolda küçülme kararı almasının etkin rol oynadığını aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10-12 kulübünden biri haline geldi. En büyük hayal kırıklığım, Galatasaray camiası bu kadar basketbol sevgisine yaklaşırken, bu kadar büyük bir heyecan duyarken bir anda yönetimin basketbolda küçülme kararı alması oldu. Bunun arkasında Galatasaray Kulübünün yaşamış olduğu sorunlar mevcut. Bunlar, maddi sorunlar. Buradaki en büyük sorun da yeterli gelirin elde edilememesi. Basketbol şube sorumlusu Can Topsakal, erkek takımında 5 yılda 55 milyon liralık zarar olduğunu söyleyerek, beni eleştirmiş oldu. Bunun sorumlusu olarak beni gördü. Basketbol takımlarının başarı elde edebilmesi için yatırım yapılması gerekiyor. Benim antrenör olarak görevim, takımları kurmak ve onları başarıya ulaştırmak. Son beş yılda başarılar elde edildi ve Galatasaray'ın müzesinde çok önemli kupalar var. Siz yönetim olarak bir karar alabilirsiniz ama bu kararı sezon bittikten sonra açıklarsınız, uygulamaya koyarsınız. Fakat başkan Dursun Özbek, böyle bir yöntem belirledi. Bence bu, başkana empoze edilen bir yöntemdi. Galatasaray yönetimi içerisinde, Can Topsakal başta olmak üzere sürekli bu empoze edilmeye çalışıldı. 'Basketbolda paralar harcanıyor, gelir artıramıyoruz.' dediler. O zaman gelir kaynağı bulacaksınız."



"Galibiyetlerden sonra yönetimden bir telefon bile almadık"

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde elde ettikleri galibiyetlerden sonra sarı-kırmızılı kulübün yönetiminden destek görmediklerini dile getirdi.

Galatasaray Odeabank'ın yalnız bırakıldığını vurgulayan Ataman, "Rakiplerimize baktığımız zaman, arkalarında çok büyük bir camia kenetlenmesi var. Sezona kötü başladık ama çok iyi bir hava yakaladık. Deplasmanda Olympiakos'u, Barcelona'yı yendik. Galibiyetlerden sonra yönetimden bir telefon bile almadık. Bunlar manevi şeyler. Real Madrid'i evimizde 20 sayı farkla yenerken bir grup, tepki gösterip bana hakaret ederek, istifaya davet etti. Para ödenmediği zaman oyuncu, karşısında bir yönetici göremiyor. Bir yöneticiyi deplasmanlarda göremiyor." şeklinde görüş belirtti.



"Hidayet Türkoğlu'na kırgınım"

Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na kırgın olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Takımı'nı çalıştırmaması için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın baskı oluşturduğunu savunan Ataman, "Hidayet Türkoğlu'na kırgınım. Daha doğrusu, Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'a benimle el sıkışıp sonra iki ay beni aramadıkları için kırgınım. Benimle çalışıp çalışmamak bir tercih. Ancak siz, Ergin Ataman gibi bir hocaya gidip 'Sen, Türkiye'nin en önemli hocasısın. Milli takımın başına gel, ekibini kur.' deyip, anlaşıp yardımcılarına kadar bunları konuşup ondan sonra birtakım baskılarla yok oluyorsan, o zaman kırgınım. Hidayet Türkoğlu profilindeki bir başkanın, açıkçası bu baskıdan etkilenmemesini beklerdim. Belki de diyecektir ki 'Ben etkilenmedim.', o tabii kendi vicdanıyla alakalı bir şey. Ancak benim için Galatasaray'da olduğu gibi, Türk Milli Takımı'nda da çalışmak büyük bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray Odeabank'ta görev yaptığı dönemde, federasyon yetkililerinin Fenerbahçe camiasına yakın isimler olmasının üzerlerinde psikolojik bir etken oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milli takım başantrenörlüğüyle ilgili çok büyük baskılar oldu. Bundan üç ay önce bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacaktım, son anda vazgeçtim. Milli takım antrenörlüğü yaptığım zamanda Galatasaray'ı çalıştırıyordum. İlk günden son güne kadar özellikle Aziz Yıldırım ve onun arkasındaki bir grup tarafından (Fenerbahçe camiasının tamamını kesinlikle kastetmiyorum) çok ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Harun Erdenay benimle toplantı yaptı, milli takımı çalıştırıp Galatasaray'ı bırakmamı istediler. Mali olarak da şartlar iyiydi ama ben, Galatasaray'ı bırakamadım. Hidayet Türkoğlu döneminde de benimle görüşmeler yapıldı ama hep şart, Galatasaray'ı bırakmam oldu. Ancak benden sonra Ufuk Sarıca ile bu şart öne sürülmeden anlaşma yaptılar. Bu konularla ilgili bir basın toplantısı yapmayı düşündüm ancak baktım ki yönetimden kimse benim yanımda durmuyor, ben de vazgeçtim. Milli takımın teklifini reddettiğim için pişman değilim, çünkü o teklif, bana Fenerbahçe Başkanı'nın baskısıyla geldi. Ancak şunu da söyleyeyim, ben böyle fedakarlık yaparken ihanete uğradım."



"Fikret Orman'ın söylediklerinin bir kısmına katılıyorum"

Ergin Ataman, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan takımın, THY Avrupa Ligi'ne kabul edilmemesiyle ilgili yaptığı eleştiriye katıldığını ifade etti.

Ataman, Orman'ın söylediklerinin bir kısmına katıldığını vurgulayarak, "Avrupa'da basketbola en çok yatırım yapan ülke Türkiye. Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan takımın, Beşiktaş'ın THY Avrupa Ligi'ne kabul edilmesi gerekirdi. Diğer kısmına katılmıyorum. THY Avrupa Ligi çok büyük bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın mali açıdan diğer ekiplerle arayı açmasıyla ilgili, "Fenerbahçe'nin başarısıdır. Diğer takımların da büyük holdingleri, sponsorları çekebilmesi gerekir. Ben bunun için uğraştım, her şeyi başardım ama bunu başaramadım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Transferde adı Fenerbahçe Doğuş'la anılan Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler'in, sarı-kırmızılı ekipte simge haline geldiğini ve takımda kalması gerektiğini belirten Ataman, "Keşke Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'a gitmek zorunda kalmasa. Galatasaray taraftarıyla aramdaki ilişki, benim için kazandığım tüm kupalardan daha önemli. Ayrılık haberimden bu yana binlerce duygusal, etkileyici mesaj aldım." diyerek sözlerini tamamladı.