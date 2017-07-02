Galatasaray'ın eski hocası Ergin Ataman, takımdan ayrılış sürecine dair önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılışına dair önemli açıklamalarda bulundu.



CNN Türk canlı yayınında konuşan deneyimli koç, çarpıcı ifadeler kullandı:



"RAKİPLER BÜYÜRKEN BİZ KÜÇÜLDÜK"



"Aile olarak Galatasaraylıyız. Babam, ben, oğlum Galatasaraylıyız. 5 yıllık harika bir projede yer aldığım için onurluyum. Galatasaray taraftarı basketboldan heyecan alırken, yönetim basketbolda küçülmeye gitme kararı aldı. Rakiplerimiz büyürken biz küçüldük. 5 yılda bahsedilen 55 milyon harcandı tabii ki ama rakiplerinizle mücadele etmeniz için harcandı."



"SPONSORLARLA BİLE BEN GÖRÜŞTÜM"



"Yönetimlerin görevi şubelere kaynak yaratmaktır. Benim görevim değil. Mali başarıyı sağlamak yönetimin göreviydi. Bütçe 4 milyon euroya düşürüldü. Ve bu açıklama biz play-off oynarken açıklandı. Oyuncular o açıklamadan etkilendi. Yönetim olarak karar alsanız da bunu sezon sonu açıklarsınız. Benim için ciddi hayal kırıklığı oldu. Tek başımaydım, yalnız bırakıldım. Takım için sponsorlar ile bile ben görüştüm."



İşte Ergin Ataman'ın açıklamalarından satır başları:



- Galatasaray'a geldiğim zaman Beşiktaş ile kazanılabilecek tüm kupaları kazandım. Daha sonra Galatasaray'ın atılım yapma projesi vardı Ünal Aysal ile birlikte... Ben proje adamıyım. Galatasaray da benim kulübüm. 50 yıllık Galatasaraylıyım. Bu bana büyük heyecan vermişti.



- UEFA Kupası'nın eş değeri Eurocup'ı kazandık. Başarıları elde ederken bunları büyük bütçelerle yapmadık. Aile olarak Galatasaraylıyız. Babam, ben, oğlum Galatasaraylıyız. 5 yıllık harika bir projede yer aldığım için onurluyum. Galatasaray taraftarı basketbolda heyecan alırken, yönetim küçülmeye gitti, mali başarı sağlanamadı.



- Mali başarıyı sağlamak yönetimin göreviydi, 5 yılda 55 milyon dolar rakiplerle mücadele için harcandı. Fenerbahçe'de yıllık 30 milyon euro civarı bu.



- Yönetimin küçülme kararı hatalıydı, bunun zamanı da yanlıştı itiraf edeyim. Zor günler geçirdim. Benim için ciddi hayal kırıklığı oldu. Tek başımaydım, yalnız bırakıldım. Takım için sponsorlar ile bile ben görüştüm. Olympiakos'u deplasmanda yendiğimizde dahi yönetim cephesinden bir tebrik telefonu almadım.



- Bazı taraftar grupları küfür ve hakaretlerle üstüme salındı.



- EuroCup'u kazandığımızda herkes oradaydı ama işler kötü gittiğinde kimse olmadı. Real'i yendik, bir telefon gelmedi. Başkan Dursun Özbek beni bir kez bile aramadı



- Real Madrid'i 20 sayıyla yenerken bir grup taraftar beni istifaya çağırdı buna rağmen arayan olmadı hep dik durmaya çalıştım. İsterim ki takımın başkanı salonda takımın yanında olsun. Aziz Yıldırım gidiyor. Fikret Orman da Akatlar'da her maç salonda... Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım. Bir grup hakaret ve küfür etti



- Harun Erdenay ve Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'ı bırakmamı istediler. Ben onu yapamazdım. Galatasaray'ı bırakamazdım



- Can Topsakal ile 5 dakika konuştuk. 1 sene ücretsiz çalışacağımı söyledim. Zaten benim çok alacağım var, önemsiz bunlar

