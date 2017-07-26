Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, Almanya'yı 24-22 yenerek finale yükseldi.

Erkek Milli Hentbol Takımı, Çarşamba Spor Salonu'nda yapılan yarı final maçının ilk yarısını 9-8 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milli takım, karşılaşmayı 24-22 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.



İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan-Rusya maçının galibi olacak.